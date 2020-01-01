Андрей Стрельцов ФК «Звезда» пополнил состав полузащитником Футболист переехал в Пермь из раменского «Сатурна» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

ФК «Звезда» (Пермь) заключил контракт с Максимом Широковым. Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний футболист и клуб оформили отношения на сезон.

Максим Широков родился в городе Орле, является воспитанником Академии ФК «Локомотив» (Москва).

С 2011 года играл за ФК «Орёл», ФК «Химки», ФК «Торпедо» (Москва), ФК «Сатурн» (Раменское). В прошлом сезоне сыграл 27 игр, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

Игрок имеет атакующее амплуа, может сыграть как в полузащите, так и на месте нападающего.

Напомним, сегодня «Звезда» сыграет на выезде с «Тюменью» в матче 1/128 Кубка России по футболу сезона-2021/2022.

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