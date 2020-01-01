Анна Брюханова Пункты вакцинации от COVID-19 разместили на «Яндекс.Картах» и «Google Картах» Сервисы помогут построить маршрут до ближайшего из 108 пунктов в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Пункты вакцинации на Яндекс.Картах

Жители Прикамья смогут найти информацию о ближайших пунктах вакцинации в «Яндекс.Карты» и «Google Карты». Приложения также будут отображать маршрут до прививочного кабинета, его график работы и контактные телефоны, по которым можно получить консультацию, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы получить список ближайших пунктов, необходимо ввести ключевые слова: «вакцинация» или «где сделать прививку» — в «Яндекс.Картах», и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» — в «Google Картах».

Сервис Google также к карточкам с прививочными кабинетами прикрепляет ссылку на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, где публикуется официальная информация о COVID-19 и ответы на часто возникающие вопросы.

На данный момент в Прикамье функционируют 108 пунктов вакцинации в 56 муниципалитетах края.

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