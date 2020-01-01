Роспотребнадзор: купаться в Мотовилихинском пруду Перми опасно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

Специалисты Роспотребнадзора запретили купаться в Мотовилихинском пруду Перми.

В ведомстве опубликовали итоги проверки качества воды в популярных местах отдыха горожан. Безопасным признано купание в Каме в районе Коммунального моста и КамГЭС, в Усть-Качке, профилактории «Уральская Венеция» в Добрянке, в санатории «Демидково», а также в Новых Лядах на Сылве.

В Мотовилихинском пруду вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Информацию о недопустимости купания в водоёме Роспотребнадзор направил в районную администрацию, сообщает «Рифей».

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