Роспотребнадзор: купаться в Мотовилихинском пруду Перми опасно
Специалисты Роспотребнадзора запретили купаться в Мотовилихинском пруду Перми.
В ведомстве опубликовали итоги проверки качества воды в популярных местах отдыха горожан. Безопасным признано купание в Каме в районе Коммунального моста и КамГЭС, в Усть-Качке, профилактории «Уральская Венеция» в Добрянке, в санатории «Демидково», а также в Новых Лядах на Сылве.
В Мотовилихинском пруду вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Информацию о недопустимости купания в водоёме Роспотребнадзор направил в районную администрацию, сообщает «Рифей».
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