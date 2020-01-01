Андрей Стрельцов Уроженец Прикамья вышел в олимпийский полуфинал вместе со сборной России Александр Зуев близок к завоеванию медали Олимпийских игр Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Россияне в упорной борьбе сумели обыграть в четвертьфинале сборную Нидерландов со счётом 21:19.Теперь соперниками нашей команды в полуфинале станут баскетболисты Сербии. Матч состоится 28 июля.

В составе сборной России по баскетболу 3x3 выступает уроженец Березников Александр Зуев. Он начал заниматься в секции в своём родном городе, затем переехал в Пермь. Здесь он выступал в официальных первенствах России за СДЮСШОР «Олимпиец» и сборную Пермского края под руководством наставника ДЮБЛ «Парма» Алексея Шляпникова.

Зуев достаточно именитый игрок. Он двукратный чемпион мира (в категория U23). Официальный сайт ФИБА называет его главной звездой российской сборной 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Отметим, что ранее Игры покинула уроженка Прикамья дзюдоистка Дарья Межецкая, которая уступила китаянке Тунцзюань Лу в 1/16 финала олимпийского турнира.

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