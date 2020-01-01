Андрей Стрельцов Уроженка Прикамья выбыла из борьбы за олимпийские медали Дзюдоистка Дарья Межецкая уступила китаянке в 1/16 финала Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

Уроженка Кировского района Перми дзюдоистка из сборной команды России Дарья Межецкая проиграла китаянке Тунцзюань Лу в поединке 1/16 финала олимпийского турнира. Дарья выступала в весовой категории до 57 кг.

Дарья Межецкая начинала свою спортивную карьеру в краевом центре под руководством тренеров Марата Бибарцева и Натальи Карахановой. В 2009 году уже в статусе члена сборной России и призёра первенства страны Межецкая уехала в Самару, в училище олимпийского резерва.

27-летняя дзюдоистка является чемпионкой Европейских игр 2019 года, двукратной чемпионкой России.

Напомним, на Олимпиаде в Токио выступают четыре спортсмена, родившиеся и начавшие свою спортивную карьеру в Пермском крае. Трое из них ещё продолжают борьбу за медали.

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