Олеся Максименко В территориях Прикамья COVID-19 пошёл на спад Заразившиеся выявлены в 21 муниципалитете региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус выявлен в 21 муниципалитете Прикамья. По количеству заболевших по-прежнему лидирует Пермь — здесь зафиксировано 224 случая заражения. Второе и третье места делят Соликамск и Чернушка с 50 и 27 инфицированных соответственно.

Кроме того, коронавирус подтверждён у 25 жителей Березников, 13 случаев выявлено в Уинском муниципальном округе, 12 — в Карагайском муниципальном округе, по 11 — в Осинском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, 10 — в Чердынском городском округе, девять — в Чайковском.

В Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах — по семь заболевших, в Юрлинском муниципальном округе — шесть.

В Красновишерском городском округе, Кудымкаре и Куединском муниципальном округе диагностировано по три случая заболевания, в Еловском муниципальном округе и Краснокамском городском округе — по два, в Пермском муниципальном районе, Добрянском и Октябрьском городских округах — по одному.

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