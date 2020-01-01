Елена Синица В Перми заработал кикшеринг Whoosh Парк сервиса составит 1 тыс. электросамокатов Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Whoosh

В Перми запустился сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Они уже доступны для аренды. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

По информации сервиса, парк в Перми составляет 1 тыс. электросамокатов. Они оснащены тремя видами тормоза и ограничены по скорости до 25 км/ч.





При этом в некоторых зонах скорость электросамокатов будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Это ограничение коснётся зон большого скопления пешеходов, парков и скверов.





В частности, это максимальная скорость для передвижения по набережной, в сквере им. Мамина-Сибиряка и других парковых зонах Перми. Их можно посмотреть на карте в приложении.





Более того, в парке им. Горького проезд на электросамокате вовсе запрещён.





Базовый тариф — 40 руб. за старт, далее — 5 руб. минута. Также будет действовать динамическая тарификация: в зависимости от спроса, количества самокатов на конкретной парковке, заряда самоката.





Кроме этого, сервис предлагает пользователям оформить подписку (экономия до 40% от стоимости в месяц).





«Наши самокаты — это транспорт первой-последней мили. Как мы видим по опыту в других городах, большая часть поездок совершается на расстояние до 8 км по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б, это так называемый транспортный сценарий, — говорит основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. — Электросамокат — часть транспортной инфраструктуры города, который вписывается в одну систему с общественным транспортом и помогает разгрузить автомобильные дороги. Жители Перми получают дополнительную возможность добраться в офис или по делам без автомобиля и минуя пробки».





В приложении также доступно страхование от несчастных случаев во время поездки. Оно распространяется на пользователя, его имущество и третье лицо, пострадавшее в ДТП.





Имеется также функция бесплатного бронирования на 10 минут. С одного аккаунта можно забронировать до трёх электросамокатов.





Ими могут управлять только совершеннолетние пользователи.





Напомним, в мае в Перми запустился кикшеринг Urent.

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