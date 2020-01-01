Елена Синица В Перми начал работать сервис аренды электросамокатов Urent Сейчас для аренды доступны 500 электросамокатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 24 мая, в Перми начал работать сервис поминутной аренды электросамокатов Urent. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Сейчас жителям города доступны 500 электросамокатов Ninebot ES4 . На них можно передвигаться со скоростью 20–25 км/час.





Стоимость аренды электросамоката составит 30 руб. за его разблокировку с каждой поездкой, далее от 5 руб. за каждую минуту поездки, в зависимости от спроса. Пользователь может взять в аренду до пяти самокатов с одного аккаунта — для себя, друзей и членов семьи.





Арендовать электросамокат можно через приложение Urent для iOS и Android, а также с помощью приложения Ситимобил.





Для того чтобы завершить аренду, электросамокат нужно припарковать, пристегнув его к парковке с помощью кодового замка (есть на каждом самокате).

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