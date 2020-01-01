Личный секретарь: «МегаФон» создал для абонентов виртуального ассистента «Еву»

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«МегаФон» запустил голосового ассистента «Еву», который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. «Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова в мессенджер, сообщает пресс-служба оператора.

«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведёт разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала «МегаФона». В Пермском крае «Ева» должна появиться уже осенью.

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов — когда телефон выключен или неудобно ответить на звонок. «Ева» — эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram — для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Голосовой ассистент разработан в «Продуктовой фабрике» «МегаФона», где компания создаёт технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Подробнее про голосового ассистента можно узнать на сайте.

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