Елена Синица

В Прикамье выявлено 428 новых случаев заражения COVID-19

Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49 лет

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 70 человек лечатся в больницах, а 358 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 164 пациента мужского пола, 264 — женского. Также среди заболевших — 38 детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 82 человека, от 30 до 49 лет — 150 человек, 91 — в возрасте 50–64, и 67 человек старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 71 268 случаев заражения.

В больницах региона сейчас находятся 2986 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 19,4%.

Выздоровели за эти же сутки 487 человек, умерли 16.

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