Елена Синица
В Прикамье выявлено 428 новых случаев заражения COVID-19
Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49 лет
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 70 человек лечатся в больницах, а 358 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 164 пациента мужского пола, 264 — женского. Также среди заболевших — 38 детей.
В возрасте от 15 до 29 лет заболели 82 человека, от 30 до 49 лет — 150 человек, 91 — в возрасте 50–64, и 67 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 71 268 случаев заражения.
В больницах региона сейчас находятся 2986 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 19,4%.
Выздоровели за эти же сутки 487 человек, умерли 16.
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