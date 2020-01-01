Елена Синица В Прикамье выявлено 428 новых случаев заражения COVID-19 Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 70 человек лечатся в больницах, а 358 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 164 пациента мужского пола, 264 — женского. Также среди заболевших — 38 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 82 человека, от 30 до 49 лет — 150 человек, 91 — в возрасте 50–64, и 67 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 71 268 случаев заражения.





В больницах региона сейчас находятся 2986 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 19,4%.





Выздоровели за эти же сутки 487 человек, умерли 16.

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