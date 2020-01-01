Елена Синица В Перми откликаться на вакансии в сфере гостинично-ресторанного бизнеса стали на 19% чаще А число вакансий в этой отрасли снизилось на 1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Работы» провели исследование ситуации в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. В июне-июле 2021 года по сравнению с апрелем-маем по стране число вакансий в этой отрасли выросло на 4%. Откликаться на них стали на 8% чаще.

При этом в Перми число таких вакансий, напротив, снизилось на 1%, а вот отклики стали поступать на 19% чаще.





Активнее всего сотрудников стали искать рестораны и гостиницы Тюмени (рост числа вакансий по сравнению с апрелем-маем — 19%). На втором месте Екатеринбург (+13%). Также в тройке лидеров Новосибирск (+12%).





Отмечается, что работодателям приходится платить чуть больше новым сотрудникам, которые приходят на место ушедших. Так, медианная зарплата в России в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 26 тыс. руб. В Перми она составляет 25 тыс. руб.





Больше всего готовы платить в Новосибирске. Там зарплата выросла на 18% и составила 30 тыс. руб.





Также зарплаты выросли в Тольятти (+9%, 24 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (+8%, до 28 тыс. руб.), Казани (+6%, 29,6 тыс. руб.).





В Москве число вакансий снизилось на 7%, в Санкт-Петербурге — на 3%. При этом в Москве зарплаты выросли на 1% (до 45 тыс.руб.), а в Санкт-Петербурге -на 7% (до 38,4 тыс.руб.).

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