Анна Брюханова «РЖДстрой» ищет подрядчика на строительство ряда объектов в новом пермском зоопарке Максимальная цена контракта — 272,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Стройплощадка нового пермского зоопарка

Константин Долгановский

АО «РЖДстрой» проводит открытый конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Зоопарк в г. Пермь». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость работ составит 272,6 млн руб. Заявки принимаются до 12 августа 2021 года.

В техническом задании сказано, что работы будут выполнены на основании инженерных изысканий 2016 года и уже существующей проектной документации.

Подрядчик обязуется построить на территории зоопарка здание кафе, возвести комплекс сооружений африканской саванны, достроить здания экспозиции «Обитатели гор», подготовить водоёмы сразу для нескольких выставочных комплексов, а также обустроить проезды, тротуары, провести работы по озеленению и возведению системы наружного освещения.

Напомним, что в мае текущего года УКС Пермского края и генподрядчик строительства зоопарка АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому застройщик должен достроить пермский зоопарк в 2023 году. Работы на объекте не ведутся с конца 2019 года.

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