В Перми уничтожили более ста килограммов яблок На ящиках, в которых они хранились, была удалена маркировка Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты управления Россельхознадзора по Пермскому краю уничтожили 128 кг яблок, сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудники таможни и транспортной прокуратуры выявили партию фруктов. На ящиках, в которых они хранились, была удалена маркировка, также у груза отсутствовали сопроводительные документы.

Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Всего в Пермском крае с начала года было выявлено 862 кг запрещённой к ввозу плодоовощной продукции.

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