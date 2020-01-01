В Перми уничтожили более ста килограммов яблок
На ящиках, в которых они хранились, была удалена маркировка
Специалисты управления Россельхознадзора по Пермскому краю уничтожили 128 кг яблок, сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки сотрудники таможни и транспортной прокуратуры выявили партию фруктов. На ящиках, в которых они хранились, была удалена маркировка, также у груза отсутствовали сопроводительные документы.
Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Всего в Пермском крае с начала года было выявлено 862 кг запрещённой к ввозу плодоовощной продукции.
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