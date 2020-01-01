Нарушения противоэпидемического режима выявлены в 79 организациях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае за неделю с 16 по 22 июля выявили несоблюдение противоэпидемических мер в 79 организациях. Среди нарушителей — предприятия общепита, культуры, торговли, общественный транспорт, детские лагеря отдыха.

Объекты находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Чернушке,Кудымкаре, Оханске и в других населённых пунктах региона, сообщает «Рифей».

Самые распространённые нарушения — работа без масок и перчаток, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха и регулярной телеметрии сотрудников.

К нарушителям будут применяться меры административного характера, сообщили в Роспотребнадзоре.

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