Олеся Максименко Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 30 муниципалитетах Прикамья По количеству заражённых, как и прежде, лидирует Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 426 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки 222 приходятся на столицу региона, 40 — на Добрянский городской округ, 29 — на Березники.

В Лысьвенском и Чусовском городских округах выявлено по 14 новых случаев инфицирования, в Гайнском муниципальном округе и Чернушинском городском округе — по 13, в Пермском муниципальном районе — 10, в Кочёвском муниципальном округе — девять, в Чайковском — шесть, в Суксунском городском округе, Бардымском и Кишертском муниципальных округах — по пять.

В Карагайском муниципальном округе, Верещагинском, Осинском и Чердынском городских округах COVID-19 заразились по четыре жителя, в Куединском муниципальном округе, Кунгуре и Соликамском городском округе — по три, в Кунгурском муниципальном районе, Александровском и Косинском муниципальных округах, Красновишерском, Краснокамском и Нытвенском городских округах — по два.

В Большесосновском муниципальном районе, Оханском городском округе, Ординском и Уинском муниципальных округах выявлено по одному новому случаю коронавируса.

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