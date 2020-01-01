Елена Синица Коронавирусом заразились ещё 426 жителей края Доля свободного коечного фонда составляет 17,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 426 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 40 человек проходят лечение в больницах, а 386 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых заболевших — 173 пациента мужского пола, 253 — женского. Также среди заболевших — 59 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 64 человека, от 30 до 49 лет — 140 человек, 98 — в возрасте 50–64, и 65 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число инфицированных в крае достигло 70 840.





В больницах сейчас находятся 2883 человека, из которых 88 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 17,2%.





За эти же сутки выздоровели 303 человека, а умерли — 18.

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