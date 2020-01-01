Елена Синица За неделю на дорогах Перми задержали 79 пьяных водителей Всего выявили 2772 нарушения ПДД Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 19 по 25 июля в Перми пресекли 2772 нарушения ПДД. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

За эту же неделю на дорогах города задержали 79 нетрезвых водителей. В частности, 31 водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, девять — с признаками опьянения, не имея водительского удостоверения. Также 31 водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.





Отмечается, что восемь водителей совершили нарушение повторно.





В эту неделю также зарегистрировали 10 ДТП, в которых пострадали девять человек.





Кроме этого, за руль сели 15 человек, ранее лишённые водительских прав.





А 60 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения.





Помимо этого, зафиксировано 292 нарушения ПДД пешеходами, 41 нарушение ПДД водителями автобусов, 53 нарушения правил перевозки детей, 283 непредоставления преимущества пешеходам.





Также выявлены девять выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, и 18 нарушений, связанных с управлением ТС без государственных регистрационных знаков.

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