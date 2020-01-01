Елена Синица Губернатор Прикамья занял третье место по политустойчивости среди глав ПФО Дмитрия Махонина «обогнали» главы Татарстана и Чувашии Поделиться Поделиться Твитнуть

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил десятый рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0.». Согласно нему губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занимает третье место по политической устойчивости среди глав регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

Губернаторы оцениваются по двум направлениям: бонусы и штрафы. В первую группу входит шесть критериев, во вторую — три.





Так, говоря о бонусах, по критерию «политбюро» Махонин набрал шесть баллов из 10 возможных, по «большим проектам» — три балла из пяти.





Ещё один балл губернатор Прикамья получил за «экономическую привлекательность» и три за «окончание полномочий».





По «позиционированию» Дмитрий Махонин заработал два балла. За «качество политического менеджмента» он набрал также два балла.





В направлении «штрафы» Махонин заработал -1 балл за федеральные конфликты, -2 — за региональные, и ноль — за аресты и уголовные дела.





В целом губернатор Пермского края получил 14 баллов.





В рейтинге глав регионов ПФО его «обгоняют» президент Татарстана Рустам Минниханов (22 балла) и глава Чувашии Олег Николаев (16 баллов).

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