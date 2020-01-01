Подписан контракт по разработке проекта достройки проблемного ЖК «Весна» в Перми
Работы выполнит проектно-строительная фирма «Финист»
Фонд защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительная фирма «Финист» подписали контракт на разработку проекта достройки проблемного ЖК «Весна» (домов по ул. Углеуральской, 25, ул. Переселенческой 98 и 100). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Цена контракта — 29,85 млн руб.
Согласно условиям соглашения подрядчик в течение восьми месяцев должен подготовить документацию для достройки домов и получить положительное заключение госэкспертизы.
Конкурс на выполнение строительно-монтажных работ объявят в 2022 году, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
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