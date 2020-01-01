Неделя в Прикамье будет прохладной и дождливой
Жара может вернуться к выходным
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Неделя в Прикамье начнётся с похолодания. Его принесёт циклон с северо-востока Европейской части России. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и я».
При прохождении холодного фронта вероятны дожди с грозами. Температура воздуха на юге края не превысит +20°, а по северу понизится до +10°.
Потепление может начаться в пятницу — субботу. Температура воздуха вернётся к привычным этим летом отметкам +23°... +28°.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть