Неделя в Прикамье будет прохладной и дождливой Жара может вернуться к выходным Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Неделя в Прикамье начнётся с похолодания. Его принесёт циклон с северо-востока Европейской части России. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и я».

При прохождении холодного фронта вероятны дожди с грозами. Температура воздуха на юге края не превысит +20°, а по северу понизится до +10°.

Потепление может начаться в пятницу — субботу. Температура воздуха вернётся к привычным этим летом отметкам +23°... +28°.

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