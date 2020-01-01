Мария Сыропятова Объём услуг турагентств в Пермском крае за два года упал на 72% Санатории и дома отдыха вернулись к показателям двухлетней давности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Объём услуг турагентств в Пермском крае за первые пять месяцев 2021 года составил 821,3 млн руб., что на 72,5% меньше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Заметное снижение сохраняется и в объёме услуг гостиниц. За первые пять месяцев 2021 года он сложился на уровне в 233,9 млн руб., что на 23,1% меньше показателя двухлетней давности.

Между тем на допандемийный уровень вышли санатории и дома отдыха Прикамья. За первые пять месяцев этого года они набрали объёмы в 1,049 млрд руб. (в 2019 году этот показатель составлял 1,047 млрд руб.)

Практически во всех сферах оказания услуг максимальное падение объёмов было зафиксировано в 2020 году и с тех пор идёт возвращение к докризисным цифрам.

Этот путь уже прошли общепит, предприятия по оказанию услуг химчистки, пошива одежды и обуви, ремонта транспортных средств.





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