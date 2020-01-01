Андрей Стрельцов «Звезда-2005» не смогла выйти в полуфинал кубка страны Пермские футболистки уступили «Зениту» по пенальти Поделиться Поделиться Твитнуть

В Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Кубка России, в котором пермский ЖФК «Звезда-2005» встретился с местным ЖФК «Зенит».

Игра получалась очень упорной. В основное и дополнительное время команды забить не смогли. Для выявления победителя понадобилось пробивать серию одиннадцатиметровых ударов. В этом компоненте удача оказалась на стороне хозяек. «Зенит» победил со счетом 4:3 и вышел в следующий круг Кубка.





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