Андрей Стрельцов «Пармы» подписала второго новичка Поделиться Поделиться Твитнуть

Джеремайя Хилл

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БК «Парма» и баскетболист Джеремайя Хилл заключили соглашение на сезон-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Игроку 25 лет, его рост 188 см.

Джеремайя Хилл начал своё выступление в Единой лиге ВТБ в сезоне-2019/2020, играя за «Астану».

За два сезона в казахстанском клубе баскетболист сумел ярко проявить себя. В сезоне-2020/2021 он стал чемпионом Казахстана и был признан MVP чемпионата страны.

Он также был приглашён для участия в конкурсе трёхочковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, соревновании лучших снайперов лиги.

В общей сложности в прошлом сезоне Хилл принял участие в 24 встречах в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за «Астану», показав статистику в 15,7 очка, 3,7 подбора и пять передач при эффективности в 14,8 балла.

Напомним, ранее пермский клуб подписал центрового сборной Беларуси Артёма Параховского. Баскетболист поиграл за многие европейские клубы, у него огромный опыт участия в кубковых турнирах, что важно для «Пармы», заявившейся в Кубок чемпионов ФИБА.





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