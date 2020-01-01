Андрей Стрельцов «Парма» подписала первого новичка Им стал центровой из Беларуси Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма» объявил о подписании контракта с центровым сборной Беларуси Артёмом Параховским. Ему 33 года, рост 211 см. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Баскетболист поиграл за многие европейские клубы, у него огромный опыт участия в кубковых турнирах, что важно для «Пармы, заявившейся в Кубок чемпионов ФИБА.

В активе игрока — победы в чемпионатах Беларуси, Латвии и Израиля.

Выступал за рижский ВЭФ, украинский «Будивельник» и итальянский «Канту». Также в карьере игрока были «Хапоэль» из Иерусалима, «Нижний Новгород», два сезона в УНИКСе, «Маккаби» и «Ритас». Сезон-2019/2020 центровой начинал в белградском «Партизане», но в январе перебрался в «СИГ Страсбург».

В сезоне-2020/2021 Параховский подписал контракт с «Цмоки-Минском», сыграл несколько матчей, но затем перешёл в испанскую «Андорру». В Лиге АБК за 21 матч белорусский центровой в среднем набирал 6 очков и собирал 4.2 подбора, а в еврокубковых играх показал статистику в 4.5 очка и 3.7 подбора за шесть матчей.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Парма» вела переговоры о возвращении в команду Артёма Забелина.





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