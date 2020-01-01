Андрей Стрельцов Артём Забелин может вернуться в «Парму» В пермском клубе он провёл сезон-2019/2020 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта JumpBall.ru

Переговоры между БК «Парма» и центровым Артёмом Забелиным близки к завершению. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Минувший сезон баскетболист практически пропустил из-за травмы колена. Тем не менее в плей-офф-2020/2021 Суперлиги-1 он провёл три игры в составе БК «Темп-СУМЗ-УГМК», игроком которого является на данный момент.

Отметим, что Забелин является чемпионом Евролиги в составе ЦСКА.

За «Парму» он играл в сезоне-2019/2020, в среднем набирал по 10,4 очка и 3,7 подбора за 17,5 минуты на площадке.

Игрок относится к возрастным: ему 33 года, рост 215 см.





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