За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 423 человека Скончались от болезни 23 жителя региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 423 новых случая заражения COVID-19. 46 человек госпитализированы, 377 — оставлены на амбулаторном лечении. Выздоровели 457 человек, 23 пациента с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 172 пациента мужского пола, 251 — женского. Среди заболевших — 51 ребёнок, 70 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 149 — в возрасте от 30 до 49 лет, 91 — от 50 до 64 лет, и 62 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 985.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 2705 пациентов, 74 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 23,4%





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