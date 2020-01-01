В Перми перенесли остановки общественного транспорта «Октябрьская площадь»
Временные остановочные пункты будут работать до завершения ремонтных работ
В Перми с 8 часов утра 24 июля перенесены остановки общественного транспорта «Октябрьская площадь». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Временные остановочные пункты для автобусов №№50, 51, 60 организованы в районе домов №44 и №35 на Комсомольском проспекте.
Перенос связан с продолжающимся капремонтом улицы.
Временные остановочные пункты будут работать до завершения ремонта этого участка проспекта.
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