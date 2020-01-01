Пермским компаниям предложили обучающую платформу для защиты от киберугроз
Связисты разработали обучающую платформу Security Awareness. Она поможет бизнесу Прикамья защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак. Новое решение презентовал сегодня оператор «МегаФон».
В 2020 году число кибератак в мире выросло в 1,5 раза. По данным Positive Technologies, 86% из них были направлены на организации. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулись 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.
Как рассказали в пресс-службе оператора, новое решение позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности для защиты информации, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приёмах и технологиях мошенников, чтобы получать конфиденциальную информацию.
Платформа поможет инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищённость информации, оценить возможный ущерб и принять решение о необходимости дополнительных действий. «МегаФон» также может разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учётом особенностей той или иной компании.
«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками — повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
Платформа также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.
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