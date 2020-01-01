Пермским компаниям предложили обучающую платформу для защиты от киберугроз Поделиться Поделиться Твитнуть

Связисты разработали обучающую платформу Security Awareness. Она поможет бизнесу Прикамья защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак. Новое решение презентовал сегодня оператор «МегаФон».

В 2020 году число кибератак в мире выросло в 1,5 раза. По данным Positive Technologies, 86% из них были направлены на организации. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулись 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Как рассказали в пресс-службе оператора, новое решение позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности для защиты информации, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приёмах и технологиях мошенников, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа поможет инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищённость информации, оценить возможный ущерб и принять решение о необходимости дополнительных действий. «МегаФон» также может разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учётом особенностей той или иной компании.

«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками — повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Платформа также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

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