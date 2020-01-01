Мария Сыропятова Промпроизводство Пермского края за месяц выросло на 3,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства Пермского края вырос в июне на 3,3% по отношению к маю 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом по отношению к июню 2020 года рост составил 10,7%.

Основной рост пришёлся на обрабатывающие отрасли: в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем он составил 7,9%. Производство электроэнергии и газа, наоборот, упало на 7,1%.

Рост индекса промпроизводства в Пермском крае в первом полугодии 2021 года составил 2,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В обрабатывающих отраслях рост составил 5,6%, в производстве электроэнергии и газа — 3,1%, в водоотведении, сборе и переработке мусора — 47,8%. В добыче полезных ископаемых зафиксирован спад на 2,9%.

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