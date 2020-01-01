Анна Брюханова В выходные жителей Прикамья ожидают холодные ночи и грозы Минимальная температура воздуха составит +5˚С Поделиться Поделиться Твитнуть

Дожди в Перми

Константин Долгановский

Метеорологи рассказали о погоде на выходные в Пермском крае.

В субботу, 24 июля, на территории региона ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15–20 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8˚...+13˚С, днём температура поднимется до +19˚...+24˚С.

Погода в воскресенье, 25 июля, обещает быть облачной с прояснениями, но без осадков — ночью похолодает до +5˚...+10˚С, днём воздух прогреется до +15˚...+20˚С. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, с вероятным усилением до 15 м/с.

Прогноз составили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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