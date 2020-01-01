За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 422 человека Скончались от болезни 24 жителя края Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 422 новых случая заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. 81 человек госпитализирован, 341 — оставлен на амбулаторном лечении. Выздоровели 354 человека, 24 пациента с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 171 пациент мужского пола, 251 — женского. Среди заболевших — 43 ребенка, 71 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 135 — в возрасте от 30 до 49 лет, 110 — от 50 до 64 лет, и 63 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 562.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 2593 пациента, 71 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 21,4%

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.