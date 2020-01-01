Из-за ремонта на выходные закроют движение по ул. Плеханова в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми для ремонта тепловых сетей на ул. Плеханова закрывается движение транспорта.

Работы будут проводиться на участке дороги от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу компании «Т Плюс».

Сквозное движение транспорта прекратится с 22 часов 23 июля. Возобновится движение с 7 часов 26 июля.

Подъезды к жилым домам останутся свободными.





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