Анна Брюханова Загруженность первого рейса из Перми в Стамбул составила 46% На борт поднялись 86 пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Первым рейсом до Стамбула из аэропорта Перми улетели 86 человек. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь», это 46% от общего числа мест в самолёте.

Напомним, что авиасообщение с Турцией возобновилось 23 июня, а первый вылет из Перми в Стамбул состоялся 21 июля. Перевозку пассажиров по данному направлению осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines.

С 21 сентября количество рейсов до Стамбула увеличится: вылеты по вторникам, четвергам и воскресеньям будет обслуживать авиакомпания «Победа».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.