В Перми эвакуировали людей из здания Заксобрания Сработала система пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми из здания по адресу ул. Ленина, 51 эвакуировали сотрудников Законодательного собрания и краевого правительства. Как сообщает «Рифей», сегодня утром в здании сработала пожарная сигнализация.

Источник Properm.ru рассказал, что тревога была ложной и в 11:30 все служащие вернулись на рабочие места.

По данным пресс-службы минтербеза Пермского края, никаких тревожных сигналов в ведомство и краевое управление МЧС России не поступало.

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