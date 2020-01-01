Мэрия Перми изымает два дома с участками для расширения ул. Карпинского К 2023 году здесь должна появиться шестиполосная магистраль Поделиться Поделиться Твитнуть

Карпинского 23 / фото: wikimapia.org

И. о. замглавы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений администрации города Елена Гонцова подписала распоряжения об изъятии для муниципальных нужд двух земельных участков и двух построенных на них зданий по адресам ул. Карпинского, 21 и 23. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Площади земельных участков составляют 950 кв. м и 1164,6 кв. м. В двухэтажном многоквартирном доме на ул. Карпинского, 21 на первом этаже располагается кафе «Сковородка», а в таком же здании на Карпинского, 23 — официальное представительство компании «Аквафор», компания по утилизации подержанной техники, ресторан «Суши Wok», кафе быстрого питания «Бостон Шаурма», бар паровых коктейлей Smoke Mickey, цветочная лавка, другие магазины.

Изъятие проводится в целях реконструкции ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской в Дзержинском и Индустриальном районах Перми

Данный участок дороги планируется расширить до шести полос. Работы запланированы на 2021–2023 годы.

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