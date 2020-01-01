Заместителем министра транспорта Пермского края назначен Александр Полыгалов Он также стал начальником управления транспортного обслуживания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместителем министра транспорта Прикамья назначен Александр Полыгалов, информация об этом появилась на сайте ведомства. Он также возглавил управление транспортного обслуживания.

До назначения Александр Полыгалов возглавлял ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».

Напомним, должность в министерстве стала вакантной после отставки Александра Клебанова. В начале июля он уволился из минтранса по собственному желанию.

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