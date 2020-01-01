Андрей Стрельцов
Хоккейный клуб «Молот» готовится к сезону
На просмотре в команде находятся шесть игроков
Хоккеисты «Молота» продолжают подготовку к новому сезону. С 13 июля команда собралась вместе. После занятий на «земле» начались тренировки на льду.
Как сообщает страничка клуба в соцсетях, на данный момент заключены контракты с 22 игроками. Вместе с ними проходят подготовку семь хоккеистов из системы ярославского «Локомотива», клуба КХЛ, который в этом сезоне стал партнёром пермской команды.
Ещё шесть новобранцев проходят просмотр. Это два вратаря, два нападающих и два защитника. Окончательно состав «Молота» определится в августе.
Планируется, что первые контрольные игры команда проведёт 5–6 августа.
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