Мария Сыропятова В Перми предъявят новые требования к детским площадкам Сначала к строящимся, а после переходного периода — ко всем Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми собираются ввести новые требования к детским площадкам. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте ЖКХ администрации города.

Как пояснили в ведомстве, спортивные площадки для детей должны будут строиться на расстоянии не менее 25 м от домов, а игровые — на удалении от зданий не менее 12 м.

Расстояние до мусорных контейнеров тоже регламентируется: минимум — 20 м.

Кроме того, детские площадки должны находиться за пределами охранных зон тепловых, газовых, водопроводных и электрических сетей.

Ну и, конечно, соответствовать СНИПам и ГОСТам, а также иметь границы в виде бордюра, декоративного ограждения или живой изгороди.

Новые требования в первую очередь будут предъявлять к новым детским площадкам, но и уже построенных они тоже коснутся.

Для них предполагается установить переходный период, чтобы дать время владельцам привести территорию в соответствие с правилами.

В департаменте напомнили, что контролировать расположение и нормативное состояние детских площадок на придомовых территориях должны управляющие организации (УК, ТСЖ) и устранять нарушения за свой счёт.

Кстати

Новые требования к дворовым детским площадкам — лишь часть изменений Правил благоустройства, которые собираются вводить в Перми.

Узнать подробности и поучаствовать в обсуждении масштабных планов городских властей можно сегодня, 23 июля, на публичных слушаниях. Из-за сложной эпидситуации они пройдут в онлайн-режиме.

Видеотрансляция начнётся в 18:15 на официальном сайте администрации города.





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