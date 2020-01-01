У министра территориальной безопасности края — новый зам Екатерина Мальцева будет курировать правовое обеспечение работы ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Мальцева

permkrai.ru

Cтатс-секретарём — заместителем министра территориальной безопасности Пермского края назначена Екатерина Мальцева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные вопросы, которые будет курировать новый зам, — правовое обеспечение деятельности министерства и нормотворчество.

Екатерина Мальцева родилась в 1988 году в Перми.

В 2010 году окончила юридический факультет ПГНИУ по специальности «юриспруденция».

Работает в области права с 2012 года.

В 2015–2016 годах преподавала юридические дисциплины в Ростовском институте защиты предпринимателя.

С 2016 года проходила службу в органах прокуратуры Пермского края, юрист 1-го класса.

Замужем, воспитывает двоих детей.

К служебным обязанностям Екатерина Мальцева приступила 21 июля 2021 года









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