Олеся Максименко Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили планы совместной работы Также они определили первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чернышенко

Константин Долгановский

В ходе совещания зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров определили задачи по развитию ПФО, связанные в том числе с достижением национальных целей и ускорением реализации нацпроектов.

По словам Дмитрия Чернышенко, на базе созданного по поручению главы государства координационного центра ведётся круглосуточный сбор данных со всей страны, мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаются регионы по достижению национальных целей и отрабатываются инциденты.

«Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу», — отметил Дмитрий Чернышенко.

По мнению зампреда правительства РФ, у ПФО есть большой промышленный и научно-технологический потенциал. Также округ интересен с точки зрения традиций и развития туристической отрасли. Тем не менее есть и существенные проблемы — убыль населения и неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности.

Игорь Комаров, в свою очередь, выразил готовность использовать все существующие в правительстве РФ инструменты. В том числе — возможности регионального и окружного ЦУРов, что позволит обеспечить прозрачность и ускорение реализации национальных проектов. Он добавил также, что новый формат участия членов правительства РФ в решении региональных вопросов будет содействовать улучшению жизни людей и комплексному развитию округов страны.

Напомним, 19 июля за каждым федеральным округом был закреплён курирующий вице-премьер. За Приволжский федеральный округ отвечать будет Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабмине вопросы цифровой экономики и инноваций. Также он является председателем оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми.

«Тот блок вопросов, который мы совместно решаем в Пермском крае, актуален и для всех регионов ПФО: цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие региона», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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