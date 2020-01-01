Олеся Максименко За ПФО будет отвечать вице-премьер Дмитрий Чернышенко Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чернышенко

Константин Долгановский

За каждым федеральным округом закреплён курирующий вице-премьер. За Приволжский федеральный округ отвечать будет зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

В кабинете министров Дмитрий Чернышенко курирует вопросы цифровой экономики и инноваций. Также он является председателем оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми.

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