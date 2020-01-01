Олеся Максименко
За ПФО будет отвечать вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
За каждым федеральным округом закреплён курирующий вице-премьер. За Приволжский федеральный округ отвечать будет зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.
В кабинете министров Дмитрий Чернышенко курирует вопросы цифровой экономики и инноваций. Также он является председателем оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть