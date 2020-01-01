Олеся Максименко В воскресенье в Перми изменятся маршруты следования трёх автобусов 25 июля движение по ул. Монастырской будет закрыто Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 25 июля, на ул. Монастырской в Перми закроется движение всех видов транспорта. Ограничения связаны с проведением в краевой столице финала Кубка России по триатлону.

Движение будет закрыто с 07:00 до 12:30. На это время изменятся маршруты движения автобусов №2, №3 и №51.

В направлении станции Пермь I маршруты №2 и №51 будут следовать до остановки «Ул. Советская». В обратных направлениях — без изменений.

Маршрут №3 в направлении станции Пермь I будет идти по ул. Сибирской и ул. Советской до конечной остановки «Станция Пермь I», расположенной у дома на ул. Советской, 1б. В обратном направлении — также по ул. Советской и ул. Сибирской, и далее — по маршруту следования, сообщает пресс-служба городской администрации.

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