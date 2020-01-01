Перед посадкой в Перми в самолёте «Аэрофлота» упало давление Воздушное судно в Большом Савино встречала аварийно-спасательная команда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Об авиационном инциденте 22 июля в аэропорту Перми с самолётом авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшим рейс СУ 1394 по маршруту Москва (Шереметьево) — Пермь, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, во время посадки командир воздушного судна Airbus сообщил о падении давления в пассажирской кабине. После сигнала руководитель полётов аэропорта объявил тревогу и направил к месту посадки аварийно-спасательную команду. На борту находились 130 пассажиров, из них семь детей. Посадка борта прошла в штатном режиме в 0 час. 22 мин.

Пострадавших нет. Был объявлен отбой тревоги.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

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