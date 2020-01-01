Андрей Стрельцов «Звезда» расторгла контракт с одним из старожилов команды Андрей Секретов выступал за клуб почти три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Контракт между ФК «Звезда» и футболистом Андреем Секретовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Информацию предоставила пресс-служба клуба.

В составе пермской команды Андрей Секретов сыграл 53 матча, в которых семь раз отличился и отдал 13 результативных передач. Начиная с сезона-2018/2019 он был одним из лидеров команды, избирался вице-капитаном.

Игрок является воспитанником СК «Прикамье» и СДЮСШОР «Амкар».

Напомним, накануне «Звезда» провела стартовый матч в группе «4» второго дивизиона ФНЛ и сыграла вничью с «Новосибирском» — 1:1.

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