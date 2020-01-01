Олеся Максименко Спрос на приобретение загородного жилья в Прикамье вырос в полтора раза Данные приведены за второй квартал 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: СИБДОМ sibdom.ru

По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на приобретение загородного жилья по итогам второго квартала 2021 года в Пермском крае вырос в полтора раза по сравнению с первым кварталом текущего года.

При этом предложение превысило показатели января-марта 2021 года на 37%. Загородное жильё в Прикамье стоит в среднем 850 тыс. руб., — это на 15% ниже, чем в первом квартале и на 4% меньше по сравнению с годом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.