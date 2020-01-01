Олеся Максименко COVID-19: новые случаи выявлены в 29 муниципалитетах Пермского края В столице региона — 217 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Из 413 новых случаев заражения коронавирусом в Прикамье за минувшие сутки 217 выявлены в Перми, в Пермском районе — 35, в Кунгурском — 21.

В Красновишерском и Краснокамском городских округах зафиксировано по 17 случаев заражения, в Чердынском городском округе — 14, в Кишертском муниципальном округе — 11, в Березниках — восемь.

В Кунгуре, Соликамском городском округе, Ординском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах поставлено по семь диагнозов COVID-19, в Бардымском муниципальном округе — шесть, в Кудымкаре, Суксунском и Чернушинском городских округах — по пять.

Кроме того, коронавирус выявлен у трёх жителей Александровского муниципального округа, по двое заболевших — в Верещагинском городском округе, Кизеле и Чайковском. По одному — в Большесосновском муниципальном районе, Губахе, Кудымкарском и Частинском муниципальных округах, Гремячинском, Ильинском, Лысьвенском и Осинском городских округах.

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