Анна Брюханова Долгострой в Дзержинском районе подключат к системе теплоснабжения Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства нашёл подрядчика на выполнение работ по монтажу системы отопления для дома по адресу ул. Толмачёва, 15. К городской системе теплоснабжения долгострой подключит ООО «Пермская сетевая компания». Протокол принятия решения опубликован 21 июля на портале госзакупок.

Цена контракта — 8,75 млн руб. Оплату произведут в три этапа: 1,3 млн руб. перечислят на счёт компании в течение 15 дней с заключения договора, 4,3 млн руб. — в промежутке между подписанием договора и подключением к сети теплоснабжения, и 3 млн руб. — после фактического подключения.

Согласно протоколу принятия решения о закупке подрядчик обязуется отремонтировать тепловую камеру, проложить до неё участок тепловой сети и провести необходимые работы по присоединению внутридомовых сетей к точке подключения. В свою очередь, заказчик разработает соответствующую проектную документацию.

Напомним, что долгострой на ул. Толмачёва, 15 планировали достроить за 405 млн руб. На участие в аукционе была подана всего одна заявка от ООО СК «Элитстрой», но её признали не соответствующей требованиям. На данный момент здание не имеет системы отопления, за её монтаж должен был отвечать подрядчик достройки.

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