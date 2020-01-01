Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего 16-летнюю девушку Подозреваемый арестован на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего уроженца Ивановской области. По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения он вечером 19 июля сбил 16-летнюю жительницу ЗАТО Звёздный. От полученных травм девушка, находившаяся на девятом месяце беременности, скончалась в больнице.

С места преступления водитель скрылся. В настоящее время подозреваемый задержан, Пермским районным судом ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передаёт «КП-Пермь».

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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