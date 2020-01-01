В центре Перми из-за финала Кубка России по триатлону перекроют дороги Движение будет ограничено 24 и 25 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми в эти выходные состоится финал Кубка России по триатлону. Соревнования стартуют 25 июля и пройдут в нашем городе впервые. Участникам (300 спортсменов из 11 регионов) предстоит разыграть титулы сильнейших в заплыве, беге и велодистанции в формате нон-стоп. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

Организаторы предупредили, что во время соревнований с 7 часов утра 24 июля до 12:30 25 июля будут запрещены остановка и стоянка транспорта на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2.

Кроме того, на этот период будет закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках дорог:

- от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2 по ул. Монастырской;

- от ул. Советской до ул. Монастырской по ул. 25 Октября, Сибирской, Горького, Газеты «Звезда», Комсомольскому проспекту и ул. Куйбышева.

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