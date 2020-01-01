В медучреждения края закупят эндоскопическое оборудование Начальная цена контракта — 160,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края объявили аукцион на поставку современного эндоскопического оборудования. Начальная цена контракта — 160,9 млн руб. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, финансирование предусмотрено из краевого бюджета.

Всего в медучреждения будет закуплено 25 видеоэндоскопических комплексов, 18 видеогастроскопов и семь видеоколоноскопов.

Новые эндоскопы будут установлены в больницах и поликлиниках Перми, Коми-Пермяцкого округа, Верещагинского, Октябрьского, Ильинского, Нытвенского, Добрянского, Чайковского, Берёзовского и Осинского округов, города Красновишерска.

Итоги аукциона будут подведены 4 августа 2021 года. Победитель будет обязан поставить оборудование в срок до 90 дней с даты заключения договора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.